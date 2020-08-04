Калуга, , 14:10 — REGNUM В Калуге 41-летнего гражданина Белоруссии, совершившего разбойное нападение на пенсионера, приговорили к четырём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Об этом 4 августа сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.

По её словам, в судебном заседании было установлено, что 3 мая 2020 года подсудимый, находясь в подъезде жилого дома по улице Московской в Калуге, ударил кулаком в лицо пожилого мужчину, от которого тот упал на лестничную площадку. Затем, злоумышленник вырвал из рук пенсионера рюкзак с продуктами питания и скрылся.

«Суд вынес наказание с учётом того, что ранее у гражданина Белоруссии уже была судимость за разбой и грабёж», — сказала Искрина Лепёхина.

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