Ижевск, , 13:58 — REGNUM В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту гибели 51-летнего жителя Малопургинского района из-за производственной травмы. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По предварительным данным, мужчина выполнял работы по обслуживанию горизонтального транспортера на Гужношурской молочно-товарной ферме. В какой-то момент произошло затягивание одежды работника в движущиеся части механизма транспортерной ленты. Мужчина в результате полученных травм скончался на месте происшествия.

До настоящего времени проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будут дана оценка соблюдению мер техники безопасности и охраны труда на предприятии.

Как сообщало ИА REGNUM, работник совхоза «Рощинский» получил смертельную травму во время ремонта транспортера в Башкирии. Слесарь ремонтировал транспортер на территории элеватора. В какой-то момент мужчина получил смертельную травму головы.