Иркутск, , 13:55 — REGNUM Наступивший в Приангарье сезон сбора грибов и ягод доставил немало хлопот спасателям. Как сообщил начальник поисково-спасательной службы ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области Андрей Кармаданов, с 1 мая в лесных массивах региона заблудились 12 человек, четверо из них до сих пор не найдены.

Так, в минувший понедельник, 3 августа, в Шелеховском районе был найден сборщик дикоросов, поиски которого велись с 1 августа. Мужчина 1945 года рождения в тот день рано утром ушел в лесополосу в районе железнодорожной станции «Глубокая» и больше не выходил на связь. Спасателями областной пожарно-спасательной службы было обследовано более 30 километров лесного массива. Он был найден в удовлетворительном состоянии в 7 километрах от населенного пункта Большая Глубокая и передан родственникам.

В Тайшетском районе вторые сутки продолжается работа по поиску 60-летнего мужчины и 55-летней женщины. По имеющейся информации, сборщики дикоросов 3 августа пропали в районе 17 километра автодороги Тайшет — Шелехово.

Как уже сообщало ИА REGNUM, рекорд по числу заблудившихся грибников побит с 17 по 19 июля 2020 года в Подмосковье: за выходные не смогли найти дорогу из леса 106 человек.

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