Телави, Грузия, , 14:05 — REGNUM Жители села Мсхалгори в Лагодехском муниципалитете края Кахетия на востоке Грузии понесли ущерб в результате сильных ливней и града, которые прошли там в ночь на 4 августа. Об этом сообщает новостной портал «Имединьюс».

По данным журналистов, в селе подтоплены подвалы и первые этажи жилых домов. Воду откачивают прибывшие на место бригады пожарных. Местные жители рассказали, что градом побило виноградники, также нанесен ущерб другим сельскохозяйственным культурам.

Сообщается, что для оценки ущерба мэрия Лагодехи создала специальную комиссию.

Напомним, 29 июля в Грузии из-за наводнения пострадало 12 сёл. Тогда из-за ливней вышла из берегов река в крае Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия. Потоками воды были повреждены дороги и мосты, четыре села до сих пор отрезаны от внешнего мира, все необходимое туда доставляют вертолетами.