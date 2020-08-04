Берлин, , 13:52 — REGNUM Попытку въехать на автомобиле с целью ограбления в одно из отделений банка в Берлине сделали злоумышленники, в результате чего пострадал один человек. Об этом, как передает РИА Новости, заявила 4 августа представитель берлинской полиции на месте происшествия.

«Около 9:30 утра (10:30 мск) несколько преступников совершили попытку на автомобиле ворваться в филиал банка «Берлинер Фольксбанк». Никакой инкассаторской машины не было», — рассказала представитель.

Также она отметила, что в ответ на это охранники банковского отделения открыли огонь по нападавшим и в результате перестрелки один из сотрудников охраны был ранен и направлен в медучреждение, в настоящее время его жизни ничто не угрожает.

«Число преступников точно не известно, они находятся в бегах. Оцепление на месте происшествия сохраняется, специалисты изучают следы, на месте работает беспилотник», — также рассказала представитель.

Отметим, ранее немецкая газета Bild сообщила, что в Берлине неизвестные совершили нападение на машину инкассаторов.