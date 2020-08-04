Саранск, , 13:46 — REGNUM В Мордовии вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывшего младшего инспектора группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-5 УФСИН России по республике. Мужчина обвинялся по ч. 3 ст. 290 УК РФ, ч. 5 ст.33 ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228 УК РФ, ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки, а также покушение на получение взятки, пособничество в покушении на незаконное приобретение психотропных веществ без цели сбыта»), сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Следствие и суд установили, что в декабре 2019 году бывший сотрудник пронес на территорию колонии запрещенное к приобретению и хранению спортивное питание, затем он передал его осужденному. Родственники осуждённого за эти действия перечислили на счет правоохранителя 31 тыс. рублей.

За взятку в размере 30 тыс. рублей он пытался пронести для того же осужденного психотропное вещество. Однако после получения посылки с веществом в почтовом отделении запрещенное средство было у него изъято.

Приговором суда экс-сотруднику колонии назначено наказание в виде 3,5 года лишения свободы условно со штрафом в 250 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля в Мордовии был вынесен приговор в отношении бывшего заместителя начальника ФКУ ИК-1 УФСИН России по республике. В сентябре 2019 года сотрудник колонии получил от одного из заключенных переводом на банковскую карту 5 тыс. рублей за общее покровительство и не выявление возможных фактов нарушений режима. Позднее от этого же заключённого он получил ещё 15 тыс. рублей из ранее оговорённых 30 тыс. рублей за пронос на территорию колонии мобильного телефона.

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