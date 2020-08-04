Уфа, , 13:47 — REGNUM Порывы ветра до 18 метров в секунду ожидаются в Башкирии в ближайшие сутки. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба республиканского МЧС РФ.

В сообщении отмечается, что сотрудники спасательного ведомства рекомендуют жителям соблюдать правила безопасности.

По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в республике ночью местами ожидаются грозы и кратковременные дожди. А днем преимущественно без осадков.

Температура воздуха в Башкирии может подняться до 33 С.

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