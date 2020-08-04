Иркутск, , 13:39 — REGNUM Жителей Иркутской области вновь предупредили о неблагоприятных погодных явлениях. По данным регионального ГУ МЧС РФ, завтра, 5 августа днём в горах южного Прибайкалья местами ожидаются ливневые дожди, по области — грозы, при грозах — усиление северо-западного ветра до 14 м/с.

В связи с прохождением фронта опасных погодных явлений спасатели призывают руководителей туристских групп быть предельно осторожными и принять все меры для исключения рисков на маршруте.

Также в период с 5 по 10 августа местами в северных и верхнеленских районах ожидается IV класса (высокая) и V класса (чрезвычайная) пожароопасность лесов

Как уже сообщало ИА REGNUM, ливневые дожди наблюдались в Тайшетском, Чунском, Нижнеудинском и северо-западных районах 24 июля. После продолжительных осадков начались подтопления.

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