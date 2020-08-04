Улан-Удэ, , 13:29 — REGNUM В Бурятии продолжаются поисковые работы в связи с исчезновением самолёта Ан-2. Как сообщает сегодня, 4 августа, региональное ГУ МЧС РФ, за прошедшие сутки совершен один вылет вертолетом Ми-8, обследована территория Окинского района Республики Бурятия и Усольского района Иркутской области на площади 440 кв. км.

«Наземный поиск организован по трем маршрутам, обследовано 27 кв. км. Задействовано 24 человека и 3 единицы техники. Всего нарастающим итогом 5 бортами проведено 58 вылетов. Беспилотными летательными системами проведено 4 полета. Наземной группировкой обследовано 168,5 кв. км», — поясняют спасатели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 19 июля Ан-2 авиакомпании «Феникс», на борту которого шесть человек (два члена экипажа и четыре пассажира), совершал облёт территории Тункинского и Окинского районов Бурятии для определения области обработки лесов от тутового шелкопряда. Уголовное дело возбуждено по факту за нарушение правил эксплуатации воздушного судна, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

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