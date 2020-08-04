Токио, 4 августа 2020, 13:16 — REGNUM В Японии выявили первый случай заражения короновирусом у домашних животных, сообщает газета Yomiuri.
Компания по страхованию домашних животных Anicom HoldingsInc. рассказала, что собаки их клиента положительно сдали ПЦР-тест на SARS-CoV-2.
Никаких характерных симптомов заболевания у собак не наблюдалось. Страховая компания сказала, что для окончательного диагноза нужно время. Есть предположение, что вирус от хозяина мог попасть в рот собаки, спровоцировав положительный результат тестирования.