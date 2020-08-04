Самара, , 13:14 — REGNUM 55 человек пострадали от укусов клещей за неделю в Самарской области. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, с 27 июля по 2 августа текущего года 55 человек обратились в медицинские учреждения по поводу укусов клещей, в том числе 26 детей.

Отмечается, что всего в текущем году на территории региона было зафиксировано 6041 граждан, которые пострадали от укусов клещей, в том числе 2055 детей.

Сообщается, что четверть от общего количества укусов зарегистрированы на загородных частных объектах. За шесть месяцев текущего года по области было зафиксировано два случая клещевого иксодового боррелиоза.

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