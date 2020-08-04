Красноярск, , 12:52 — REGNUM Трое членов организованной преступной группы (ОПГ) предстанут перед судом в Красноярске по обвинению в мошенничестве. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 августа в Следственном комитете РФ.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего, 32-летнего и 39-летнего жителей Красноярского края. В зависимости от роли каждого они обвиняются в умышленном уничтожении и повреждении имущества, грабеже, принуждении к совершению сделки.

Установлено, что с 2014-го по 2015 год обвиняемые в составе ОПГ, желая получить прибыль, принуждали жителей Красноярска к совершению сделок с недвижимостью. Они также занимались хищением, порчей и уничтожением имущества пострадавших.

Потерпевшими признаны 11 красноярцев, в том числе один несовершеннолетний. Следствие уточняет, что пострадавшие в тот момент находились в трудных жизненных ситуациях, некоторые злоупотребляли алкоголем. Поэтому злоумышленники были уверены, что люди не станут обращаться в правоохранительные органы.

Своей вины члены ОПГ не признали. Однако следствие собрало доказательства. Уголовное дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, жителя Батайска на Ставрополье осудят за мошенничество на 21 млн рублей.

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