Ставрополь, , 12:54 — REGNUM Пассажир выпал из автобуса, ехавшего по одному из маршрутов в городе Ставрополе. Пострадавший ударился о бордюр и получил серьезные травмы, сообщили ИА REGNUM 4 августа в пресс-службе Противопожарной и аварийно-спасательной службы Ставропольского края (ПАСС СК).

Инцидент произошел накануне на улице Достоевского. Очевидцы рассказали спасателям, что водитель автобуса ехал по маршруту с открытой дверью. Когда машина наехала на кочку, стоявший напротив выхода пассажир упал.

«Пострадавший мужчина ударился о бордюр и получил серьёзные травмы: перелом левой руки плечевой кости, ушибы, ссадины ног, лица и рук. Спасатели ПАСС СК, выехавшие на вызов, оказали пострадавшему первую медицинскую помощь», — сказано в сообщении.

Отмечается, что 36-летний пострадавший был в состоянии алкогольного опьянения и с трудом держался на ногах. В настоящее время мужчина находится в одной из городских больниц.