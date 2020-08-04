Воронеж, , 12:45 — REGNUM Девятилетняя девочка погибла под обрушившимися на неё водопроводными трубами в Верхнемамонском районе Воронежской области вечером 3 августа. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону 4 августа.

Трагедия произошла в селе Нижний Мамон. По предварительным данным, около 20:00 девочка вместе с подругой играли рядом с рулоном водопроводных труб, оставленных в вертикальном положении вдоль дороги на грунтовом покрытии — впоследствии их планировалось использовать для перекладки. Во время игры детей трубы завалились на бок и упали, придавив ребенка. Девочка скончалась на месте происшествия.

Следователи назначили комплекс необходимых судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, истребована документация.