Екатеринбург, , 12:56 — REGNUM В Екатеринбурге произошёл пожар в административном здании Уральского отделения Российской академии наук. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главка МЧС РФ по Свердловской области.

Сообщение о пожаре в трехэтажном здании на улице Софьи Ковалёвской, 16 поступило в 13:11 (время местное). Загорелось одно из помещений цокольного этажа.

В здании сработала автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения, 59 человек были предварительно эвакуированы до прибытия пожарных. Пострадавших нет.

Площадь возгорания составила, по предварительным данным, 20 кв. м. В 13:32 огонь локализовали, угрозы его распространения больше нет. Ещё через шесть минут пожарные ликвидировали горение.

Пожарные проливают и разбирают сгоревшие конструкции. В ликвидации пожара участвовали 17 единиц техники и 54 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 2020 года в Екатеринбурге потушили пожар в магазине сети «Пятёрочка». Пострадавших не оказалось.

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