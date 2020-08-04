Анкара, , 12:21 — REGNUM Топ-модель с Украины Дарья Кирилюк сообщила, что ее, ее парня, а также их друзей избили охранники на турецком пляже. Она написала об этом 4 августа на своей странице в соцсети Instagram.

Как отметила Кирилюк, она не хочет молчать и будет рассказывать о том, что случилось с ней, ее парнем и всей их группой.

«На нас напала служба безопасности пляжа Момо (Чешме, Турция). Четыре девушки были избиты по лицу (включая меня), и парни сильно пострадали», — написала в своем сообщении топ-модель.

Также она уточнила, что позднее всеми подвергшимися избиению были даны подробные отчеты полиции, и добавила, что не нужно закрывать глаза на то, что с ними произошло.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 2 августа стало известно, что уголовное дело по подозрению известного французского актера Жерара Депардье в изнасиловании может быть возобновлено прокуратурой страны.