Берлин, , 12:17 — REGNUM В Берлине неизвестные совершили нападение на машину инкассаторов. Об этом 4 августа сообщает газета Bild.

По информации журналистов издания, нападение произошло в берлинском районе Вильмерсдорф в момент, когда инкассаторский автомобиль был припаркован возле филиала одного из банков.

Также указывается, что в данный момент машина горит и к ней прибыло около 20 сотрудников противопожарной службы.

Кроме этого, согласно предварительной информации, сообщается, что нападавших было трое и что при этом пострадал как минимум один человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что четверо полицейских были убиты в ходе ограбления инкассаторской машины на юго-востоке Нигерии.