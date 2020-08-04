Берлин, 4 августа 2020, 12:17 — REGNUM В Берлине неизвестные совершили нападение на машину инкассаторов. Об этом 4 августа сообщает газета Bild.
По информации журналистов издания, нападение произошло в берлинском районе Вильмерсдорф в момент, когда инкассаторский автомобиль был припаркован возле филиала одного из банков.
Также указывается, что в данный момент машина горит и к ней прибыло около 20 сотрудников противопожарной службы.
Кроме этого, согласно предварительной информации, сообщается, что нападавших было трое и что при этом пострадал как минимум один человек.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что четверо полицейских были убиты в ходе ограбления инкассаторской машины на юго-востоке Нигерии.