Пушкино, Московская область, , 12:12 — REGNUM В Московской области совершено нападение на 58-летнюю женщину, сообщает 4 августа телеканал РЕН ТВ.

По данным СМИ, жертвой стала заместитель директора хлебозавода из Ивантеевки. В городе Пушкино на женщину напал неизвестный и облил её серной кислотой. Инцидент произошёл на парковке возле торгового центра.

Телеканал разместил видеозапись происшествия. Судя по кадрам, злоумышленник поджидал жертву возле автомобиля. Женщина госпитализирована.