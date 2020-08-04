Калуга, , 13:22 — REGNUM В Калужской области перед судом предстанут участники организованной преступной группы, обвиняемые в 17 хищениях с банковских счетов. Об этом 4 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном следственном управлении СК России.

По версии следствия, обвиняемые в период с 2018 по 2019 год, находясь на территории Калужской области, выбирали в интернете объявления о продаже имущества, звонили владельцам и представлялись покупателями. Обвиняемые договаривались с собственниками о переводе денег за покупку онлайн. В ходе телефонного разговора с злоумышленниками потерпевшие сообщали им данные своих банковских карт, с помощью которых затем совершались хищения денег по счетов владельцев. В результате оперативных разработок, проведенных сотрудниками полиции, удалось установить лиц, совершавших данные преступления. Ими оказались шесть человек, объединённых в организованную преступную группу на этнической основе. Их них трое несовершеннолетних в возрасте 16 и 17 лет. В ходе расследования установлена общая сумма ущерба, которая составила более двух миллионов рублей.

В настоящее время два совершеннолетних члена группы содержатся под стражей, трем несовершеннолетним обвиняемым на период следствия была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, ещё один участник преступной группы разыскивается. Следствием собрана доказательственная база и уголовное дело направлено в суд. Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от шести до 10 лет.