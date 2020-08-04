Уфа, , 12:06 — REGNUM Женщину привлекли к ответственности за экстремистский комментарий в социальной сети в Башкирии. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, в октябре прошлого года женщина опубликовала в группе в социальной сети «Вконтакте» комментарий, который содержал негативные высказывания по национальному признаку. Эксперты признали данный материал экстремистским.

В результате женщина была оштрафована за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.

Отмечается, что страница пользователя удалена в этой социальной сети.

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