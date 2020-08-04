Самара, , 11:44 — REGNUM Прививочная кампания против гриппа начнется в Самарской области во второй половине августа. Об этом 4 августа сообщил руководитель информационного центра оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Николай Ренц.

По его словам, вакцинация является основной мерой, которая помогает избежать заражения и тяжелого течения инфекционного заболевания. В самое ближайшее время в регион поступит первая партия вакцины для детей и взрослых. Затем вакцину отгрузят в медицинские учреждения для вакцинации населения, в первую очередь граждан, которые относятся к категории высокого риска заболевания гриппом и неблагоприятных осложнений при этом заболевании.

Ренц отметил, что к этой категории граждан относятся дети с шести месяцев, школьники, студенты, беременные женщины, граждане старше 60 лет, а также призывники, лица с хроническими заболеваниями и работники образовательных и медицинских организаций, транспорта и коммунальной сферы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Пензенской области вакцинацию населения от гриппа будут вести по графику