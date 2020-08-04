Москва, , 11:33 — REGNUM В Москве суд заключил под стражу мужчину 1994 года рождения, подозреваемого в применении насилия к сотруднику полиции. Об этом 4 августа сообщили в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета России по столице.

Инцидент произошёл вечером 1 августа. По данным следствия, сотрудник полиции прибыл по вызову к дому по Новоясеневскому проспекту в столице для пресечения противоправных действий. Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оскорбил стража порядка и применил по отношению к нему насилие.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») и ст. 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»).

Мужчина задержан, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.