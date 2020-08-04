Саранск, , 11:30 — REGNUM В Мордовии скончались от последствий заражения коронавирусом всего 34 человека. Отраженные в федеральной статистике по состоянию на 1 августа четыре новых легальных случая являются ошибкой, сообщает республиканский оперативный штаб.

Уточняется, что это произошло в следствие технической ошибки при заполнении реестра COVID-19.

«На данный момент в Мордовии по-прежнему зарегистрировано 34 летальных случая, основной причиной которых послужил COVID-19», — заключили в штабе.

Ранее сообщалось, что в республике на фоне коронавируса скончались 38 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 августа в республике выявили 31 новый случай заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 4616 случаев заражения SARS-CoV-2.

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