Чебоксары, , 11:18 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор 45-летнему жителю Чебоксар, которого обвинили в мошенничестве в крупном размере. Об этом ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Правоохранители установили, что в июне 2013 года фигурант уголовного дела заключил договор купли-продажи принадлежащих ему жилого дома и земельного участка в деревне Чандрово, находившихся в залоге у банка по кредитному договору.

«Он убедил покупателя в том, что обременения будут сняты с недвижимости после передачи ему условленной суммы. Но после получения 8,3 млн рублей свои обязательства по передаче недвижимости не исполнил, задолженность перед банком не погасил, а полученные средства использовал по своему усмотрению», — говорится в сообщении.

Следствием также установлено, что в феврале 2019 года злоумышленник заключил новый договор купли-продажи того же жилого дома и участка, но уже с другим покупателем на сумму более 8,6 млн рублей. За счёт этих средств была погашена кредитная задолженность, а второй покупатель оформил право собственности на коттедж и земельный участок.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Решением суда ему назначено 2,5 года лишения свободы условно с учётом того, что злоумышленник возместил потерпевшему причинённый ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии под уголовное преследование попала супружеская пара, которых обвиняются в мошенничестве. Ущерб оценивается более чем в 14 млн рублей.

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