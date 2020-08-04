Миннеаполис, США, , 11:23 — REGNUM Записи с нательных камер офицеров полиции, участвовавших в задержании жителя американского Миннеаполиса, темнокожего Джорджа Флойда, опубликованы британским изданием Daily Mail.

Во время инцидента, который обернулся гибелью Флойда, камеры Томаса Лейна и Алекса Куэнга вели запись. На кадрах видно, как один из полицейских направил оружие на афроамериканца, сидевшего в машине. Флойд при этом плачет и просит не стрелять в него.

«Офицер, пожалуйста, не стреляйте в меня. Пожалуйста, приятель», — говорит Флойд и много раз повторяет свою просьбу.

Также зафиксированы его жалобы на клаустрофобию и на то, что ему трудно дышать. При этом полицейские не проявляют жалости к задержанному.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая афроамериканец Джордж Флойд скончался после того, как полицейские применили к нему силу. Происшествие спровоцировало волну протестов и беспорядков. Полицейского Дерека Шовина обвинили в убийстве, троих его коллег — в пособничестве убийству.

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