Архангельск, , 11:12 — REGNUM В Архангельской области растет число несчастных случаев на воде. Как сообщили ИА REGNUM в областной прокуратуре, с начала года в регионе утонули 28 человек, восемь из которых — дети.

По данным ведомства, только в июле этого года в водоемах утонули шесть несовершеннолетних. В Устьянском районе, оставленный без присмотра матери, находящейся в алкогольном опьянении, в реке Устья утонул шестилетний мальчик. На реке Кухнечиха в областном центре, несмотря на знак «Купание запрещено», утонул 10-летний школьник, оставленный без присмотра взрослых.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня во дворе дачного дома в Архангельской области в искусственном водоеме утонул двухлетний мальчик.