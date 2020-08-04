Вольск, Саратовская область, , 11:14 — REGNUM Суд приговорил 15-летнего жителя города Вольска Саратовской области к 7-ми годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Также, удовлетворен иск потерпевшей стороны на сумму 1 млн рублей. Такой приговор вынесен школьнику, покушавшегося на убийство педагогов и учеников школы. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Саратовской области.

Следствие установило, что 28 мая 2019 года утром злоумышленник пришел в школу №4 в Вольске, учеником которой являлся, поднялся на второй этаж и бросил в класс с 18-тью учениками и педагогом бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. Затем в коридоре юноша заметил еще одного учителя, в которого бросил такую же бутылку. Воспламенения не произошло. После этого подросток встретил в коридоре 12-летнюю девочку, идущую в свой класс, и нанес ей удар топором в область лба, а потом попытался скрыться. Очевидцы вызвали скорую медпомощь. К счастью, девочка осталась жива.

Всего потерпевшими по уголовному делу признали 21-ого человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало, после нападения подростка на школу в Вольске в конце мая 2019 года возбуждено ещё одно уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа руководства школы.

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