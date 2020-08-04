Анадырь, , 11:10 — REGNUM Начальник Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам ГО и ЧС (ВНИИ ГОЧС) Сергей Диденко на селекторном совещании МЧС России в числе прогнозных чрезвычайных ситуаций рассказал о неблагополучной эпидобстановке на территории Чукотки. По его словам, рядом с Анадырем наблюдается большая численность лисиц, которые несут угрозу людям и животным, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе института.

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Рыжие лисицы являются переносчиками бешенства, которое может привести к смерти человека. За три года впервые зафиксирован случай инфицирования бешенством домашнего животного.

«Предлагается МЧС России по Чукотскому автономному округу совместно с медицинскими и ветеринарными специалистами провести разъяснительную работу о мерах личной профилактики бешенства и тяжёлых последствиях в случае несвоевременного обращения за медицинской помощью при укусах дикими животными», — сказал руководитель.

Сергей Диденко добавил, что в Чукотском муниципальном районе объявлен карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, в охотничьих угодьях Калужской области с начала 2020 года было отстреляно 137 лисиц, 53 енотовидных собаки и два волка, эти животные считаются наиболее подверженными заражению бешенством. На отстрел было выдано 267 разрешений.