Якутск, , 10:53 — REGNUM В Якутии по материалам УСФБ России по республике возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Нюрбинского района за реабилитацию нацизма, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ.

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4 мая 2020 года мужчина, не признавая исторические факты о решающей и существенной роли СССР в победе над нацизмом, разместил на сайте «Банк памяти» фотографию Адольфа Гитлера для трансляции на сайте «Бессмертный полк России».

Подозреваемый в ходе допроса признал факт размещения фотографии, осознавая, кем являлось изображенное на ней лицо.

«Следствием продолжается сбор и закрепление доказательственной базы, а также принимаются меры к установлению иных возможных эпизодов преступной деятельности подозреваемого», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Татарии предстанет перед судом по обвинению за размещение в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны на сайте «Бессмертного полка» фотоизображения Адольфа Гитлера.