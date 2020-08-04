Уфа, , 10:56 — REGNUM Еще один заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии назначен в республике. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба министерства семьи, труда и социальной защиты населения региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, приказ о назначении Анны Таболиной своим заместителем подписала министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова.

Отмечается, что Анна Таболина будет контролировать деятельность детских учреждений министерства, работу органов опеки и попечительства, будет курировать вопросы семейной политики. Кроме этого, она будет вести контроль за развитием благотворительной деятельности, а также осуществлять координацию работы пресс-службы.

Анна Таболина родилась в Уфе и стала выпускницей Башкирского государственного университета. С 2011 года до настоящего время занимала должность начальника начальник Управления семейной политики министерства семьи, труда и социальной защиты населения республики.

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