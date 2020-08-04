Маноквари, Индонезия, , 10:34 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Маноквари в индонезийской провинции Западное Папуа, сообщает Detik.

По данным агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, землетрясение произошло во вторник, 4 августа 2020 года, в 06:43 по местному времени.

«Эпицентр землетрясения находился в море в 37 км к юго-востоку от Маноквари на глубине 15 км», — говорится в заявлении агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5 произошло в индонезийской провинции Северный Сулавеси.

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