Уфа, , 10:33 — REGNUM Мужчину подозревают в избиении сожительницы, в результате чего она скончалась в Башкирии. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба МВД по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, в Альшеевском районе стражи порядка получили сообщение о том, что в доме в селе Шафраново было найдено тело женщины 47-лет. Врачи установили, что женщина скончалась от травмы головы.

По предварительной версии, 48-летний подозреваемый зашел в гости к своему приятелю, где обнаружил свою сожительницу и родственника хозяина дома. Подозреваемый устроил ссору и потасовку с мужчиной.

Следователи считают, что в результате 37-летний мужчина убежал, а подозреваемый начал бить свою сожительницу. После этого он ушел, а женщина скончалась от травм.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

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