Тбилиси, , 10:30 — REGNUM Сыну бывшего премьер-министра Грузии Зураба Жвании, Бесариону (Бусе) Жвании прокуратура Грузии официально предъявила обвинение в попытке умышленного убийства.

«Проведенным министерством внутренних дел расследованием установлено, что 2 августа 2020 года, на рассвете, в Тбилиси, на балконе дома Л.Т. (Леван Топадзе, внук грузинского бизнесмена Гоги Топадзе) на проспекте Ильи Чавчавадзе, Б.Ж. (Буса Жвания) с целью умышленного убийства Л.Т. несколькими ножевыми ударами нанес ему опасные для жизни повреждения, в том числе проникающие ранения в переднюю и заднюю поверхность грудной клетки. А также резаное ранение в область боковой поверхности шеи и ушной раковины. Сохранить жизнь Л.Т. удалось в результате своевременного оказания медицинской помощи», — так описывает прокуратура происшедшее.

В результате следственных действий было осмотрено место преступления и изъято вероятное орудие совершения преступления — нож.

Буса Жвания был задержан 2 августа, 3 августа ему было предъявлено обвинение по статье 19, 108 УК Грузии, что предусматривает лишение свободы сроком от 7 до 15 лет.

«Прокуратура в установленный законом срок обратится к Тбилисскому городскому суду с ходатайством о вынесении Б.Ж. меры пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается», — говорится в сообщении прокуратуры.

Между тем, грузинские СМИ выяснили, что молодые люди в доме внука Гоги Топадзе поспорили из-за девушки и что конфликт начался на почве ревности. Они же сообщили о еще одном инциденте, который случился несколько лет назад, но не получил широкой огласки. В одной из гостиниц Батуми к Бусе Жвания подошел бывший соратник его отца и бывший депутат парламента Грузии Георгий Барамидзе, который попытался выразить юноше поддержку и рассказать, каким большим другом Зураба Жвания он был и остается. Возмущенный Буса Жвания некоторое время слушал «излияния» Георгия Барамидзе, но потом не выдержал и бросился на него с кулаками. Сам Барамидзе позднее этот инцидент опроверг. Не последовало на случившееся и никакой реакции со стороны правоохранительных органов.

Отметим, что семья Жвания имеет все основания «держать обиду» на бывших соратников экс-премьера, потому что когда тогдашние власти официально заявили о смерти Зураба Жвания и выложили версию, в которую почти никто в Грузии не поверил, ни один из соратников Жвания ни словом не выразил своего протеста и не потребовал установления истины.