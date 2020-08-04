, 10:30 — REGNUM За минувшие сутки в ДНР зафиксированj три случая нарушения перемирия со стороны ВСУ. Об этом сообщили 4 августа в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском и мариупольском направлениях украинские силовики дважды открывали огонь из стрелкового оружия, а также выпустили одну гранату из станкового гранатомёта АГС, рассказали в представительстве.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: Зайцево, Доломитное, Новоласпа», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СЦКК заявили о блокировании украинской стороной механизма контроля и поддержки перемирия, объявленного 27 июля 2020 года.