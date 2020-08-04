4 августа 2020, 10:30 — REGNUM За минувшие сутки в ДНР зафиксированj три случая нарушения перемирия со стороны ВСУ. Об этом сообщили 4 августа в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На горловском и мариупольском направлениях украинские силовики дважды открывали огонь из стрелкового оружия, а также выпустили одну гранату из станкового гранатомёта АГС, рассказали в представительстве.
В результате обстрелов никто не пострадал.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СЦКК заявили о блокировании украинской стороной механизма контроля и поддержки перемирия, объявленного 27 июля 2020 года.