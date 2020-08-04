Санкт-Петербург, , 10:20 — REGNUM Кража из квартиры православного священнослужителя совершена в Кировском районе Санкт-Петербурга. Добычей воров стали флейта, кольцо и небольшая сумма денег. Преступников разыскивает полиция.

Сообщение о краже поступило в правоохранительные органы вечером 3 августа. Квартира на бульваре Новаторов оставалась без присмотра с 30 июля, в это время кто-то вскрыл ее, вырезав часть металлического полотна входной двери.

Злоумышленник похитил 15 000 рублей, старинное кольцо из желтого металла шириной 6 мм и флейту в чехле. Общая сумма ущерба составила не менее 45 000 рублей.

«Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). На данный момент полиция проводит комплекс оперативно-разыскных мероприятий по поиску и задержанию злоумышленника», — сообщили 4 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По данным сайта konkretno.ru, пострадавшим является 32-летний иерей храма Рождества святого Иоанна Предтечи.