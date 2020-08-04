Биробиджан, , 10:18 — REGNUM Из-за проливных дождей в Еврейской автономной области ухудшается гидрологическая обстановка. Уровень воды в реках в Биробиджане растёт. Грунтовые воды стали подтапливать огороды, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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Во вторник, 4 августа, уровень воды в реке Бире достиг отметки 354 см. Вода в реке Икуре поднялась уже до отметки «неблагоприятное явление».

Грунтовые воды затапливают огороды в микрорайонах Заречье, Грузовое, Биробиджан-2.

Власти города предпринимают все действия для недопущения ухудшения ситуации — монтируются насосные станции для откачки воды, расчищаются канавы и трубы. В посёлке Новый воду попробуют отвести через старый пульпопровод.

Дожди с грозами пройдут в Еврейской АО с 4 по 5 августа, сообщили в региональном управлении МЧС. Спасатели ожидают дальнейшее, но не значительное, ухудшение гидрологической обстановки в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, предварительные прогнозы синоптиков оправдались — влияние бывшего тайфуна HAGUPIT всё-таки затронет Приморский край. Синоптики объявили штормовое предупреждение.