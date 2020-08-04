Пекин, , 10:22 — REGNUM Как минимум шесть человек погибли и ещё четыре пострадали из-за взрыва, прогремевшего на химзаводе в городе Сяньтао, который находится на территории центральной китайской провинции Хубэй. Об этом 4 августа сообщает агентство «Синьхуа».

По данным журналистов, инцидент случился 3 августа в 17:30 по местному времени (12:30 мск) в поселке Люхэ города Саньтяо в одном из цехов местного химзавода.

При этом уточнятся, что работа предприятия сразу была остановлена, возникшее в результате взрыва возгорание было ликвидировано сотрудниками оперативных служб, а пострадавшие направлены в больницу.

В настоящее время ведется выяснение причин произошедшего.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на химзаводе украинского города Львов произошёл взрыв.