Уфа, , 10:19 — REGNUM Три человека, в том числе 8-летний ребенок пострадали в дорожной аварии с грузовиком на трассе в Башкирии. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, ДТП произошло днем 3 августа на автотрассе М-5 «Урал». На 1360 км этой дороги столкнулись грузовик КамАЗ, под управлением жителя Ульяновской области 60-и лет, автомобиль и «Kia Optima», которым управлял житель Ростовской области 56-и лет и автомобиль «Lifan», за рулем которого находилась жительница Курганской области 44-х лет.

Отмечается, что в этой аварии получили травмы водитель «Lifan» и её 8-летний сын. Кроме этого пострадала 56-летняя пассажирка «KIA». Всех пострадавших доставили в больницу.

В настоящее время стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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