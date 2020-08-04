Ижевск, , 10:11 — REGNUM В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту гибели 11-летнего жителя Увинского района. Об этом сообщает следственное управление СКР по республике.

По предварительным данным, 2 августа мальчик с дедом и отцом в одном из лесных массивов заготавливали валежник. Погрузив распиленные бревна в прицеп мотоцикла, отец повез их на открытый участок. Деде в это время бензопилой начал спиливать дерево, не убедившись, что мальчик поехал с отцом. Ствол рухнул на ребенка, мальчик от полученных травм через непродолжительное время скончался в больнице.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Производен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае текущего года один ребёнок погиб и 12 пострадали в результате падения дерева в городе Хошимин (Вьетнам). Инцидент произошёл на школьном дворе. Шестиклассники собирались на урок и стояли один за другим у входа в школу. На них упало дерево, придавившее 13 ребят.

Прибывшие врачи не смогли спасти одного из мальчиков. Ещё у дюжины пострадавших диагностированы травмы позвоночника, переломы конечностей.