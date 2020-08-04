Львов, Украина, , 09:57 — REGNUM На химзаводе Львова произошёл взрыв. Об этом сообщил во вторник, 4 августа, украинский телеканал «1+1».

Журналисты рассказали, что взрывная волна была такой силы, что из окон соседних зданий, расположенных в ста метрах от производства, вылетели стёкла.

По словам очевидцев, возгорания не произошло, но территорию предприятия окутал дым.

В службе безопасности завода сообщили, что в результате взрыва никто не пострадал. Взорвалось старое оборудование, возможно из-за изношенности металла.

«По внешним признакам не было обнаружено горение. Одна из стенок компрессора не выдержала давление, из-за этого произошёл взрыв. Сотрудниками ГСЧС (Государственной службы по чрезвычайным ситуациям — ИА REGNUM) были проведены замеры опасных химических веществ. Опасные вещества не обнаружены», — рассказал заместитель начальника Сиховской пожарно-спасательной части Роман Типа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Черниговской области Украины во время застолья произошёл конфликт между его участниками, в ходе которого взорвалась граната. Погибли три человека.

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