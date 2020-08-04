Львов, Украина, 4 августа 2020, 09:57 — REGNUM На химзаводе Львова произошёл взрыв. Об этом сообщил во вторник, 4 августа, украинский телеканал «1+1».
Журналисты рассказали, что взрывная волна была такой силы, что из окон соседних зданий, расположенных в ста метрах от производства, вылетели стёкла.
По словам очевидцев, возгорания не произошло, но территорию предприятия окутал дым.
В службе безопасности завода сообщили, что в результате взрыва никто не пострадал. Взорвалось старое оборудование, возможно из-за изношенности металла.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Черниговской области Украины во время застолья произошёл конфликт между его участниками, в ходе которого взорвалась граната. Погибли три человека.
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