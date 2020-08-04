Тосно, Ленинградская область, , 09:40 — REGNUM Взрыв бензобака грузового автомобиля Volvo произошел на стоянке в городе Тосно Ленинградской области. Тяжело пострадал проводивший сварочные работы мужчина, который был госпитализирован с обширными ожогами.

По данным ГУ МЧС России по Ленобласти, сообщение о ЧП поступило 3 августа в 16:10 мск с Московского шоссе в Тосно. Горел грузовой автомобиль. Усилиями восьми пожарных на двух единицах техники в 16:44 мск пожар был ликвидирован.

Как выяснило агентство «Оперативное прикрытие», на прицепе-рефрижераторе велись сварочные работы, во время которых произошел взрыв топливного бака автомобиля.

«В результате взрыва проводивший работы 33-летний сварщик индивидуального предприятия, местный житель, с ожогами 50−70% различных частей тела, в тяжелом состоянии госпитализирован в НИИ скорой помощи», — отмечает источник.

Дознание по пожару ведёт отдел надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района.