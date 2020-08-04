с.Третьяково, , 09:38 — REGNUM Бдительность алтайских пограничников и сотрудников ГУ МВД России по Алтайскому краю помогла задержать гражданина Казахстана, который успел перебраться в Россию до того, как был объявлен в розыск за совершённое преступление (мошенничество). Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 4 августа, в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Нарушитель без документов был обнаружен в пограничной зоне на территории Третьяковского района Алтайского края. В процессе разбирательства установлено, что иностранный гражданин направлялся к себе на родину в обход установленных пунктов пропуска потому что совершил преступление и с 2015 года скрывался в России со своим подельником.

«После того как сотрудникам правоохранительных органов удалось найти и арестовать его «напарника», иностранец предпринял попытку вернуться в Казахстан. Однако на территории Алтайского края он был задержан сотрудниками пограничного управления», — пояснили пограничники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в прошедшие выходные инцидент с погоней, произошедший на территории Кулундинского района Алтайского края, закончился задержанием нарушителя государственной границы. Мужчина, лишенный прав, пытался прорваться в Россию на автомобиль Porsche Cayenne.

Читайте ранее в этом сюжете: Водитель Porsche Cayenne намеревался прорваться через госграницу на Алтае