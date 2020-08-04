Барнаул, , 09:19 — REGNUM Лишённый прав за пьяное вождение глава Октябрьского района Барнаула Вячеслав Новиков, вновь севший за руль, до сих пор не получил наказание за новое правонарушение. Вынесенное судьей решение об административном аресте чиновник собирался обжаловать, но так и не дошёл ещё до суда. Ситуацию в своём телеграм-канале прокомментировала руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых:

«История с главой администрации Октябрьского района В.Г. Новиковым вышла за рамки допустимого. Лето для высокопоставленного лица проходит под соусами судебных разбирательств, плохого самочувствия и госпитализации. Для главы района города Барнаула непозволительная роскошь вести такую насыщенную жизнь по этим направлениям.

Фракция СР, безусловно, желает Вячеславу Григорьевичу скорого выздоровления, но тем не менее, предлагаем подумать о добровольном сложении полномочий. Возможность изменения судебного решения об административном аресте оцениваю, как маловероятную. Ситуация продолжительное время не позволяет главе работать и нести ответственность за район».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце 2019 года на одной из улиц Новоалтайска Новиков (бывший первый заместитель начальника ГУВД по Алтайскому краю) не справился с управлением и съехал в кювет. Прибывшие на место инспекторы ГИБДД заподозрили, что находившийся за рулём автомобиля водитель был пьян, и предложили пройти освидетельствование на месте. Эта просьба привела в бешенство бывшего полицейского: он стал грубить, хамить и «увольнять». Но представители правопорядка проявили твёрдость и составили административный материал, чиновника лишили прав до 2021 года.

Но недавно Новиков вновь сел за руль: сотрудники ГИБДД остановили его автомобиль на Каменской трассе. В итоге мировым судьёй судебного участка Крутихинского района Анной Самоцкой было принято решение об административном аресте на десять суток.

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