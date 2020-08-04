Норильск, Красноярский край, , 09:21 — REGNUM В городе Норильске Красноярского края сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в ложном сообщении о минировании больницы. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Сообщение о «минировании» городской больницы города Норильска, расположенного на севере региона, поступило в минувшие выходные. На место предполагаемого минирования незамедлительно выехали сотрудники полиции и других оперативных структур. Ими были обследованы все помещения больницы, но «предметов представляющих угрозу для жизни и здоровья граждан» обнаружено не было.

Также полицией проводился поиск звонившего, в результате которого был задержан 42-летний местный житель. Задержанный пояснил полицейским, что находясь в нетрезвом состоянии «сделал звонок из хулиганских побуждений».

У подозреваемого, который свою вину в содеянном отрицать не стал, изъяли использовавшийся для звонка о «минировании» сотовый телефон.

«В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», — говорится на сайте ведомства.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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