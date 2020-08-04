Красноярск, , 09:15 — REGNUM На утро 4 августа в Красноярском крае зарегистрировано 16 лесных пожаров на площади 263 га. Как сообщили ИА REGNUM в минлесхозе региона, возгорания действуют в Богучанском, Енисейском, Кежемском, Тюхтетском и Эвенкийском районах. Их тушат бойцы лесного спецназа, один пожар локализован.

За сутки в регионе потушили три лесных пожара на площади 7,5 га в Богучанском и Енисейском районах. В тушении принимали участие 207 человек, 15 единиц техники, 16 воздушных судов. По предварительным данным, большая часть возгораний возникла из-за гроз.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 3 августа в Красноярском крае было зарегистрировано семь лесных пожаров на общей площади 51 га.

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