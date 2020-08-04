Бамако, , 09:14 — REGNUM Пятеро солдат были убиты в центральной части Мали после двойного нападения подозреваемых в причастности к рядам исламистских боевиков. Об этом передает RFI Kiswahili со ссылкой на военные источники.

Представитель пресс-службы вооруженных сил Мали написал в соцсети Twitter, что военный конвой был атакован между Гомакуре и Диабали, а второе нападение было совершено в военном лагере в Гамакуре. Нападавшие использовали тяжелое вооружение, добавил он.

Военные источники сообщили журналистам, что в результате нападений еще пятеро солдат были ранены, а машины уничтожены. В этот район было направлено подкрепление.

До сих пор неясно, кто стоял за нападениями.

В последние месяцы Мали подверглась серии нападений со стороны боевиков, причем в июне были убиты 24 солдата. Подобные нападения произошли и в соседних Буркина-Фасо и Нигере.

В настоящее время страна также переживает политический кризис — оппозиция требует отставки президента Ибрагима Бубакара Кейты за то, что он не смог «остановить нападения», а также за обвинения в коррупции. Оппозиция отвергла предложения по мирному урегулированию, выдвинутые в прошлом месяце пятью главами государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), о формировании правительства единства.

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