Барнаул, , 08:41 — REGNUM Оперативный штаб Алтайского края сегодня, 4 августа, обнародовал в позитивном ключе информацию о сокращении числа новых выявленных носителей коронавируса (за последние сутки их оказалось всего 95, тогда как в течение июля были дни, когда этот показатель превышал 200 таких случаев). Но если сопоставить количество проведённых за сутки тестов, то выяснится, что месяц назад в регионе делали почти 4000 исследований на SARS-CoV-2, тогда как за 3 августа проведено лишь 2822 теста. Ещё меньше тестов сделали 2 августа — всего 1617.

Тем временем в Алтайском крае по-прежнему наблюдается рост числа пациентов, больных внебольничной пневмонией — 2056 человек (+69 за последние сутки) и ОРВИ — 3219 (+20 человек за последние сутки). Тяжелобольных — 102 пациента (минус шесть человек за сутки), подключены к аппаратам ИВЛ — 32 (плюс три человека за сутки).

Не обошлось без смертей: за сутки зарегистрировано три летальных случая у пациентов с SARS-CoV-2. По словам медиков, только один из них был связан с COVID-19.

За весь период выздоровел 7477 человек, скончались — 227. Общее число выявленных носителей коронавируса в крае составляет уже 9528 человек.

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