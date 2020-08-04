Курган, , 08:32 — REGNUM На окраине Кургана произошёл крупный природный пожар площадью в тысячу гектаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области.

Сухая растительность горела днём 3 августа. Огонь достиг садового товарищества «Электрик» в Кулацком поселке.

В ликвидации пожара участвовали 22 специалиста и шесть единиц техники. Причины возгорания устанавливаются. Отметим, что в Зауралье действует штормовое предупреждение по причине аномально жаркой погоды, которая продержится до середины августа.