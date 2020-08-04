Хартум, , 08:33 — REGNUM По меньшей мере пять человек погибли, и тысячи домохозяйств пострадали в Судане от сильных наводнений в минувшие выходные. Об этом 4 августа передаёт ВВС Swahili со ссылкой на заявление министра внутренних дел Судана.

Министр Эльтрафи Эльсдик заявил, что почти 3500 домов были полностью или частично разрушены.

На прошлой неделе сильные ливни привели к разрушению дамбы в штате Голубой Нил, из-за чего более 600 домов было затоплено.

Проливные дожди часто обрушиваются на Судан в период с июня по октябрь, что приводит к масштабным наводнениям.

По данным ООН, наводнения, происходившие в прошлом году в течение этих месяцев, унесли жизни более 70 человек.