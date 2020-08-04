Кемерово, , 08:31 — REGNUM В Кузбассе на обочине проезжей части села Тараданово обнаружена боевая граната. О подозрительной находке сообщили местные жители. Она лежала в зарослях, уточнили и в региональном управлении Росгвардии.

«Для проверки сообщения на место происшествия прибыли взрывотехники Росгвардии. Сотрудники ОМОН установили, что найденным предметом является боевая граната Ф-1. Боеприпас был повреждён коррозией и представлял угрозу», — уточнили в управлении.

Росгвардейцы вывезли её на безопасный участок и уничтожили.